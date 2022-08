Μαγνησία

Σκόπελος: Παιδί μεταφέρθηκε με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο Βόλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O 5χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα τα ξημερώματα στο νοσοκομείο.



Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μεταφέρθηκε ένα παιδί μόλις 5 ετών από τη Σκόπελο στο Βόλο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ ο 5χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα τα ξημερώματα από τη Σκόπελο, όπου βρισκόταν, στο νοσοκομείο Βόλου.

Η διακομιδή του έγινε στη 01:40 με θαλάσσιο ταξί, από το οποίο το παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου για νοσηλεία.

Ειδήσεις σήμερα:

Περιστέρι - Δολοφονία 17χρονης: Πώς εντοπίστηκε στην Βόρεια Μακεδονία ο σύντροφός της

Παρακολουθήσεις: Παραιτήσεις, αντιδράσεις και στο βάθος Εξεταστική Επιτροπή

Βρετανία: Σβήνουν οι ελπίδες για τον μικρό Αρτσι