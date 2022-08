Άγιο Όρος

Άγιο Όρος: Φωτιά κοντά στην Μονή Δοχειαρίου

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα νωρίς το μεσημέρι σε δασική έκταση στο Άγιο Όρος.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει δασική έκταση κοντά στη Μονή Δοχειαρίου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον της μόνης Δοχειαρίου στο Άγιο Όρος. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 6, 2022

Στο σημείο, σύμφωνα με πληροφορίες, επιχειρούν 33 πυροσβέστες με δύο τμήματα πεζοπόρα, 12 οχήματα δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

