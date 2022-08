Φθιώτιδα

Φωτιά στη Λαμία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτιά ξέσπασε δίπλα σε συνεργείο αυτοκινήτων.





Φωτιά ξέσπασε στη Φθιώτιδα και συγκεκριμένα στον δρόμο Λαμίας – Ροδίτσας. Οχήματα της πυροσβεστικής και υδροφόρα του Δήμου Λαμίας έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεσή της.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε κατοικημένη περιοχή στη Φθιώτιδα, σε ξερά χόρτα και πουρνάρια σε κατοικημένη περιοχή στον δρόμο Λαμίας – Ροδίτσας, στον ποταμό Ξηριά.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας έφτασαν πολύ γρήγορα, αρχικά με τρία οχήματα, το έργο των οποίων συνέδραμαν και υδροφόρες του δήμου Λαμιέων.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε στις 12:30 το μεσημέρι του Σαββάτου (06.08.2022) από άγνωστη αιτία και βρήκε πρόσφορο έδαφος να κάψει ξερά χόρτα και πουρνάρια που βρίσκονταν κοντά σε συνεργείο της περιοχής.

πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Σκάφος βυθίστηκε στα ανοιχτά – Ένας νεκρός

Σκόπελος: Παιδί μεταφέρθηκε με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο Βόλου

Περιστέρι - Δολοφονία 17χρονης: Πώς εντοπίστηκε στην Βόρεια Μακεδονία ο σύντροφός της