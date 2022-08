Ρέθυμνο: Σύλληψη για εμπρησμό

Ρεθύμνου

Πρόστιμο, επίσης, επιβλήθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου σε άνδρα για χρήση φορητής ψησταριάς στην τοπική κοινότητα Ροδάκινου.

Ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρησμού σε αγροτική έκταση συνελήφθη σήμερα ένας άνδρας στην τοπική κοινότητα Μαρουλάς του Δήμου Ρεθύμνης Κρήτης, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του νομού. Το αρμόδιο τμήμα ενημέρωσε την αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Παράλληλα, επιβλήθηκε σε άνδρα διοικητικό πρόστιμο για απόρριψη αναμμένου τσιγάρου στην τοπική κοινότητα Αμπελάκι Ρεθύμνου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που αφορούν στα συγκεκριμένα παραπτώματα και παραβάσεις.

Ενώ για εκτέλεση θερμών εργασιών επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα σε κατοίκους της περιοχής Βιολί Χαράκι και στην τοπική κοινότητα Γένη του Δήμου Ρεθύμνου.

