Ρόδος - Τροχαίο: Μηχανή παρέσυρε πεζούς (εικόνες)

Μηχανή έπεσε σε παρέα τουριστών. Μάχη για την ζωή της δίνει μια γυναίκα.



Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου σε ΕΚΑΒ, Νοσοκομείο και Τροχαία Ρόδου, καθώς μηχανή παρέσυρε παρέα πεζών στην περιοχή ανάμεσα σε Ιαλυσό και Κρεμαστή.

Στο σημείο έσπευσαν τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τα οποία μετέφεραν στα επείγοντα του Νοσοκομείου της Ρόδου 4 άτομα, τρεις πεζούς και τον οδηγό της μοτοσικλέτας. Μία γυναίκα 60 περίπου ετών, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, μια μηχανή που κινούνταν επί της Ρόδου - Καμείρου, έπεσε πάνω στους πεζούς με αποτέλεσμα να τραυματιστούν.

Στον τόπο του ατυχήματος έσπευσε κλιμάκιο της Τροχαίας που έλαβε καταθέσεις και μαρτυρίες, αναζητώντας τα αίτια του σοβαρού αυτού τροχαίου ατυχήματος που λίγο έλλειψε να εξελιχθεί σε μια ακόμα τραγωδία για το νησί της Ρόδου.

