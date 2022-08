Λάρισα

Λάρισα: Βρέθηκε νεκρός στο χωράφι του

Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός στο χωράφι και βρέθηκε από τους συγγενείς του.

Νεκρός στο χωράφι του βρέθηκε ένας άνδρας περίπου 60 ετών, από τους συγγενείς του.

Ο άνδρας εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής στο Βλαχογιάννι της Λάρισας και οι συγγενείς του ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου έσπευσε στο σημείο, και παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των διασωστών να τον επαναφέρουν στη ζωή δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ο άνδρας κατέληξε από παθολογικά αίτια.

