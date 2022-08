Χαλκιδική

Χαλκιδική: Του “έφαγαν” πάνω από 9000 ευρώ για υποτιθέμενο επίδομα

Δεν έχουν τελειωμό οι απάτες με διαφόρων ειδών τεχνάσματα που έχουν ως αποτέλεσμα το… άδειασμα των λογαριασμών των θυμάτων.

Συγκεκριμένα, από το Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός Έλληνα και ενός αλλοδαπού, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, τον Απρίλιο του 2022, σε τηλεφωνική επικοινωνία με το ανυποψίαστο θύμα από υποτιθέμενο λογιστή και με το πρόσχημα καταβολής επιδόματος, απέσπασαν τα τραπεζικά στοιχεία του και αφαίρεσαν από λογαριασμό χρηματικό ποσό 9.100 ευρώ.

Eπίσης, από το Τμήμα Ασφάλειας Πολυγύρου σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος Έλληνα, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, με το πρόσχημα ενοικίασης οικίας, που διέθετε μέσω αγγελίας σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, την 1 και 2 Αυγούστου 2022, απέσπασε τμηματικά από άνδρα, χρηματικό ποσό 640 ευρώ, δήθεν για τη σύναψη συμβολαίου ενοικίασης.

