Εύβοια: Αγνοείται 40χρονος αγρότης

Πού εντοπίστηκαν τα ίχνη του τελευταία φορά.



Αγνοείται από τα ξημερώματα της Κυριακής 7 Αυγούστου αγρότης 40 ετών από τον Άγιο Ιωάννη Αλιβερίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 40χρονος έφυγε από το σπίτι του τα ξημερώματα της Κυριακής και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

πηγή: evima.gr

