Κοζάνη: Φίδι “τρύπωσε” σε σπίτι και “κρύφτηκε” στον καναπέ (βίντεο)

Πώς κατάφεραν με τη βοήθεια ενός αστυνομικού εκτός υπηρεσίας να το απομακρύνουν από το σπίτι.



Κάτοικοι του χωριού Βαθύλακκος στην Κοζάνη δεν πίστευαν στα μάτια τους! Ένας ένοικος του σπιτιού πήγε να πάρει μία χαρτοπετσέτα, όταν αντίκρισε ένα φίδι.

Βλέποντας το φίδι οι άνθρωποι του σπιτιού στον Βαθύλακκο του Δήμου Σερβίων στην Κοζάνη έβαλαν τις φωνές. Το ερπετό, μικρού, ευτυχώς, μεγέθους κρυβόταν στο δάπεδο, πίσω από καναπέ!

Για αρκετή ώρα επιχείρησαν να το απομακρύνουν χωρίς να τα καταφέρουν, κάνοντας και το εσωτερικό άνω κάτω.

Όπως ανέφερε το αργότερα έκανε την εμφάνισή του αστυνομικός εκτός υπηρεσίας.

Αφού τους είπε ότι πρόκειται για ακίνδυνο νερόφιδο, με γάντια το απομάκρυνε, για να το απελευθερώσει λίγο αργότερα στη φύση.





