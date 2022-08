Τρίκαλα

Τρίκαλα: Ισχυρή καταιγίδα έπληξε την πόλη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φθινοπωρινό το σκηνικό στην πόλη των Τρικάλων.



Η 8η Αυγούστου στα Τρίκαλα δεν… «μπήκε» με ζέστη αλλά με κεραυνούς και καταιγίδα!

Ήταν περίπου 01:25 τα ξημερώματα της Δευτέρας όταν ισχυρή καταιγίδα, με πάρα πολλούς και κεραυνούς και πάρα πολύ νερό, έπληξε τα Τρίκαλα.

Άλλωστε, οι προβλέψεις του καιρού για τις πρώτες μέρες της εβδομάδες "μιλούν" νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές τις πρωινές ώρες.

Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί.

πηγή: trikalaola.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

ΑΑΔΕ: Πιτσαρία στην Αργυρούπολη δεν είχε κόψει 58200 αποδείξεις

Παρακολουθήσεις: Σήμερα η δήλωση Μητσοτάκη