Θεσπρωτία: Συνελήφθη ληστής που καταζητούσε η Αυστρία

Πώς κατάφεραν να τον συλλάβουν οι αστυνομικές αρχές. Που εντοπίστηκε.



Να περάσει στο ελληνικό έδαφος από την Αλβανία επιχείρησε ένας αλλοδαπός ο οποίος εμφανίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο συνοριακό σημείο ελέγχου της Σαγιάδας στη Θεσπρωτία, αλλά διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του είχε εκδοθεί Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από τις αρχές της Αυστρίας.

Σύμφωνα με το διωκτικό έγγραφο, το οποίο εκκρεμούσε, ο αλλοδαπός κατηγορείται για υποθέσεις ληστείας και κλοπών.

Έτσι, συνελήφθη από τους αστυνομικούς του τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου και παρελήφθη από τους συναδέλφους τους του τμήματος, οι οποίοι τον οδήγησαν στον εισαγγελέα Εφετών Ηπείρου που δρομολογεί την έκδοσή του στην χώρα που τον αναζητά.

