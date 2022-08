Αργολίδα

Ναύπλιο: Βούλιαξε σκάφος από τα ισχυρά μελτέμια (βίντεο)

Πώς βούλιαξε το σκάφος που ήταν δεμένο στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου.

Οι ισχυροί βοριάδες που επικράτησαν από νωρίς το πρωί της Κυριακή 7 Αυγούστου στην περιοχή του Ναυπλίου είχαν ως αποτέλεσμα να βουλιάξει ένα σκάφος.

Ο πολύ έντονος κυματισμός που προκάλεσαν τα μελτέμια που πνέουν στον Αργολικό Κόλπο, αναποδογύρισαν και βούλιαξαν ένα ταχύπλοο σκάφος που ηταν δεμένο στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στην παραλία Καραθώνας στο Ναύπλιο.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί το Λιμεναρχείο Ναυπλίου για την ιδιοποίηση του ιδιοκτήτη και τις απαραίτητες ενέργειες της ανέλκυσης του σκάφους.





