Ναυπακτία: Ο δυνατός αέρας “τα πήρε όλα και τα σήκωσε” (βίντεο)

Ο κόσμος βγήκε άρον - άρον από τη θάλασσα για να μαζέψει τα πράγματά του.

Τα καλοκαιρινά μπουρίνια έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους σε πολλές περιοχές της χώρας. Έτσι και στην περιοχή της Κάτω Βασιλικής στη Ναυπακτία.

Δυνατός άνεμος φύσηξε με αποτέλεσμα οι λουόμενοι στην παραλία να μαζέψουν άρον άρον τα πράγματά τους.

Οι ριπές του ανέμου ήταν πολύ δυνατές με αποτέλεσμα οι άνθρωποι των καταστημάτων να τρέξουν να κλείσουν τις ομπρέλες , ωστόσο αρκετά φουσκωτά τα πήρε ο αέρας.

Σε όλες τις παραλίες της Κάτω Βασιλικής ο κόσμος βγήκε από τη θάλασσα και βρήκε “καταφύγιο” στα καταστήματα εκτός από την παραλία της Λιμνοπούλας που άδειασε μέσα σε λίγα λεπτά.

πηγή: nafpaktianews.gr

