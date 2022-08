Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Γυναίκα καταγγέλει βιασμό από 33χρονο έπειτα από μεθύσι

Μία νέα καταγγελία για βιασμό στην Κρήτη έρχεται στο φως. Τι κατήγγειλε η 32χρονη.



Η 32χρονη πήγε τα ξημερώματα της Κυριακής στις αστυνομικές αρχές του Ρεθύμνου και κατήγγειλε πως ένας 33χρονος Ρεθυμνιώτης την μέθυσε και την βίασε.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη στα Ανώγεια την νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.

Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον 33χρονο ο οποίος θα οδηγηθεί στην Δικαιοσύνη.

Υπενθυμίζεται πως την προηγούμενη εβδομάδα στα Χανιά συνελήφθη και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, 27χρονος Χανιώτης κατηγορούμενος για τον βιασμό 19χρονης Χανιώτισσας.

