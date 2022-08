Ροδόπη

“Γάζωσαν” 41χρονο στην Κομοτηνή

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψή του δράστη.

Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται στο Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, ένας 41χρονος άνδρας από τη Γεωργία, έπειτα από απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του.

Το συμβάν σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής με την αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Το θύμα κινούνταν με το όχημα του στο κέντρο της πόλης, σταμάτησε σε συγκεκριμένο δρόμο και κατέβηκε εκεί ένας άγνωστος άνδρας τον πυροβόλησε με πιστόλι 12 φορές.



Οι επτά σφαίρες που δέχθηκε στο θώρακα είχαν ως αποτέλεσμα το βαρύ τραυματισμό του και ο άτυχος άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Κομοτηνής.



Ο δράστης εξαφανίστηκε μετά την απόπειρα δολοφονίας με μηχανή την οποία οδηγούσε συνεργός του. Οι αρχές αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας μήπως και εντοπίσουν τις κινήσεις των δραστών, μέχρι στιγμής δεν έχει διακριβωθεί το κίνητρο της δολοφονικής επίθεσης.

Ο άντρας φέρεται - σύμφωνα με αστυνομικές πηγές - είχε δεχθεί επίθεση με όπλο και πριν από έξι μήνες και είχε πάλι τραυματιστεί.

