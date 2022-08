Ροδόπη

Κομοτηνή: Συνελήφθησαν διακινητές παράνομων μεταναστών (εικόνες)

Που τους εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές.

Τέσσερα άτομα που εμπλέκονται σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις παράνομης μεταφοράς μεταναστών συνέλαβαν αστυνομικοί των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Καβάλας. Πρόκειται για τρεις αλλοδαπούς και μία ημεδαπή, οι οποίοι συνελήφθησαν σε περιοχές του Έβρου και της Καβάλας.

Η πρώτη σύλληψη έγινε, χθες το μεσημέρι, σε αγροτική περιοχή του Έβρου, όπου αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι οδηγώντας αγροτικό αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα πέντε μετανάστες, τους οποίους είχε αποκρύψει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην καρότσα του οχήματος.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν κοντά στις Φέρες έναν ακόμη αλλοδαπό και μία ημεδαπή, που είχαν μεταφέρει το παραπάνω όχημα, με πλαστές πινακίδες, σε προκαθορισμένο σημείο, όπου το παρέλαβε ο οδηγός - διακινητής, ο οποίος δεν είχε άδεια οδήγησης.

Στη δεύτερη περίπτωση, σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Εγνατία Οδό Καβάλας - Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας συνέλαβαν έναν αλλοδαπό διακινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα έναν μη νόμιμο μετανάστη.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών και το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας.

