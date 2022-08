Φθιώτιδα

Φωτιά στo Δομοκό Φθιώτιδας (εικόνες)

Πώς ξέσπασε η φωτιά σε δύσβατη δασική περιοχή.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δύσβατη δασική έκταση, στην περιοχή Πετρωτού του Δήμου Δομοκού στη Φθιώτιδα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Τ/Κ Πετρωτού του δήμου Δομοκού Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2022

Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 10 οχήματα και 3 Α/Φ.

Οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες όλο το βράδυ στο Πετρωτό του δήμου Δομοκού.

