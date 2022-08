Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: Το “Ναυάγιο” έχει μετατραπεί σε “σκουπιδότοπο” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες μία φωτογραφία από την παγκοσμίως διάσημη φωτογραφία από το Ναυάγιο της Ζακύνθου με σωρό σκουπιδιών αφημένα στην παραλία.



Το γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες μία φωτογραφία από την παγκοσμίως διάσημη φωτογραφία από το Ναυάγιο της Ζακύνθου που φανερώνει την -πολλές φορές- αθέατη πλευρά του μαζικού τουρισμού και των προβλημάτων που προκαλεί στις τοπικές κοινωνίες.

Την εν λόγω φωτογραφία δημοσίευσε ο περιβαλλοντολόγος Μιχάλης Μπάκας, στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook αποτυπώνοντας την αγανάκτησή τους γι αυτούς που πετούν σκουπίδια δίχως να νοιάζονται για το περιβάλλον αλλά και την φυσική του ομορφιά του. «Ελληνικό καλοκαίρι 2022.. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να πληρώνεις για να πας για λίγες ώρες σε μια από τις ωραιότερες παραλίες του κόσμου και να αφήνεις εκεί τα σκουπίδια σου», γράφει χαρακτηριστικά με τους χρήστες στα σχόλια να επικροτούν την οπτική του.

Το Ναυάγιο της Ζακύνθου αποτελεί μια πασίγνωστη παραλία στην ανατολική πλευρά του νησιού κοντά στο ορεινό χωριό της Αναφωνήτριας. Πεντακάθαρα νερά, λευκή άμμος, εντυπωσιακοί απότομοι βράχοι και το μισοβυθισμένο στην άμμο κουφάρι ενός πλοίου συνθέτουν ένα φανταστικό σκηνικό.

Τοποθετείται χρονολογικά στο 1983, ενώ το πλοίο το οποίο ναυάγησε μετέφερε λαθραία τσιγάρα. Ακόμα και σήμερα η παραλία έχει πρόσβαση μόνο από τη θάλασσα. Από την πόλη της Ζακύνθου, το γειτονικό πόρτο Βρώμη αλλά και από άλλα σημεία του νησιού φεύγουν καθημερινά καραβάκια για την παραλία του ναυαγίου.

πηγή φωτογραφίας: προφίλ fb / Μιχάλης Μπάκας

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στο Περιστέρι: Σήμερα απολογείται ο 22χρονος

Νότια Κορέα: Πρωτοφανείς βροχοπτώσεις προκάλεσαν χάος (εικόνες)

Τραμπ: Πράκτορες του FBI πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι του