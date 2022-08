Έβρος

Σαμοθράκη: Φωτιά σε δύσβατη δασική περιοχή

Για την κατάσβεση της επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Φωτιά ξέσπασε, σήμερα το πρωί, σε δύσβατο σημείο στη Σαμοθράκη, κινητοποιώντας άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για την πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πηγές Γριάς Βάθρας Πρίνος γύρω στις 8:30 το πρωί και αμέσως στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα με οχτώ πυροσβέστες.

Στη μάχη με τις φλόγες ρίχθηκαν επίσης δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη καθώς το σημείο είναι εξαιρετικά δύσβατο.

