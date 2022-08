Θεσσαλονίκη

Ενδοοικογενειακή βία - Θεσσαλονίκη: Χτύπησε την έγκυο γυναίκα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άλλο ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Θεσσαλονίκη. Τι κατήγγειλε η γυναίκα.



Ποινική δίωξη για τρία πλημμελήματα άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του άνδρα που χτύπησε την έγκυο γυναίκα του, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα κατηγορείται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε έγκυο, ενδοοικογενειακή απειλή και εξύβριση.

Στη συνέχεια παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο.

Η παθούσα είναι 24 χρονών.

Πηγή: grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Οικονόμου για παρακολουθήσεις: O χειρισμός της ΕΥΠ ήταν λανθασμένος και ελλιπής

Κορονοϊός – Παγώνη: Δεν χρειάζονται νέα μέτρα, ο κόσμος έχει κουραστεί

Τραμπ: Πράκτορες του FBI πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι του