Φωτιά στο Δομοκό: Μάχη σε δύο μέτωπα

Αναζωπυρώθηκε η φωτιά και απείλησε χωριό. Ενισχύονται οι επίγειες δυνάμεις.

Συνεχίζεται εδώ και 15 ώρες η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες στο χωριό Πετρωτό του Δομοκού. Οι έντονοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, έχουν δυσκολέψει τις προσπάθειες των πυροσβεστών μιας η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα αναζωπυρώθηκε τις μεσημεριανές ώρες, σχημάτισε δύο μέτωπα και έχει πορεία πλέον προς τη θεσσαλική πλευρά.

Μέχρι πριν από το μεσημέρι τα μέτωπα της φωτιάς απειλούσαν το χωριό Πετρωτό αλλά τα σταμάτησαν οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Μετά το μεσημέρι ο αέρας έχει αλλάξει την πορεία της φωτιάς οδηγώντας την προς τη θεσσαλική πλευρά χωρίς να απειλείται ωστόσο κανένα χωριό.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 ομάδες της ΕΜΟΔΕ, με τη βοήθεια εναέριων μέσων (PZL, Air Tractor και Canader), ενώ ενισχύονται οι επίγειες δυνάμεις και από τη Λάρισα.

