Φωτιά στο Σουφλί: Εκκενώθηκε στρατιωτικό φυλάκιο

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά που ξέσπασε στο Σουφλί.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης σε περιοχή μεταξύ των χωριών Αμόριο και Λάβαρα Σουφλίου

Μάλιστα οι φλόγες βρίσκονται κοντά στο στρατιωτικό φυλάκιο του “Μαύρου Όγκου”, το οποίο εκκενώνεται προληπτικά.

Στο σημείο έσπευσαν 17 πυροσβέστες με έξι οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Άμεσα οριοθετήθηκε η #πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λάβαρα στο Σουφλί Έβρου. Επιχειρούν 17 #πυροσβέστες με 6 οχήματα. Συνδρομή από στελέχη του Ε.Σ.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2022

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Πηγές Γριάς Βάθρας στον Πρίνο Σαμοθράκης.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων συμπεριλαμβανόμενων και 11 πυροσβεστών που μετέβηκαν ακτοπλοϊκώς από Αλεξανδρούπολη, καθώς και 4 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχει επίσης πεζοπόρο τμήμα του Ελληνικού Στρατού που αποτελείται από 10 στελέχη, καθώς και εθελοντές πυροσβέστες.

Σημειώνεται ότι συνολικά 65 δασικές πυρκαγιές, εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο στη χώρα, οι περισσότερες από τις οποίες, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Πηγή: evros-news.gr





