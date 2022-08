Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία στον Βόλο: Φρουρείται το σπίτι της 26χρονης – Γιατί δεν φυλακίστηκε ο 36χρονος

Με παρέμβαση εισαγγελέα παρέχεται προστασία στην 26χρονη που απείλησε με κατσαβίδι ο σύντροφός της. Ο 36χρονος της καταδικάστηκε, αλλά αφέθηκε ελεύθερος.

Εισαγγελική παρέμβαση μετά την κραυγή αγωνίας της 26χρονης γυναίκας στον Βόλο, η οποία ξέσπασε στο άκουσμα της απόφασης του δικαστηρίου ότι ο σύντροφός της που κατηγορείται ότι την απείλησε με κατσαβίδι, θα αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους,

Ο Εισαγγελέας Υπηρεσίας Βόλου αφουγκράστηκε τον φόβο της 26χρονης και και έδωσε εντολή φρούρησης του σπιτιού της, μέχρι ο 36χρονος κατηγορούμενος να πάει να πάρει -παρουσία μάρτυρα- τα πράγματά του, όπως δεσμεύτηκε ενώπιον της έδρας του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου.

Σημειώνεται ότι ο 36χρονος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και δυο μηνών με τριετή αναστολή και δικαίωμα έφεσης. Ο 36χρονος ο οποίος άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος μετά την απόφαση του δικαστηρίου, δεσμεύτηκε στους δικαστές ότι δεν θα ενοχλήσει ξανά την 26χρονη και ότι θα πράξει τα νόμιμα, ώστε να μπορεί να βλέπει το 5χρονο παιδί του.

Στις 7 το απόγευμα η 26χρονη ενημερώθηκε ότι ο άνδρας θα μετέβαινε στο σπίτι για να πάρει τα πράγματά του, αλλά μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε εμφανιστεί, με αποτέλεσμα εκείνη να καλέσει την αστυνομία και να ενημερώσει για την εξέλιξη αυτή. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έλαβε την απάντηση ότι αυτή η διαδικασία δεν αφορά την Αστυνομία.

Μιλώντας στην δημόσια τηλεόραση, η 26χρονη είπε οι καβγάδες είχαν ξεκινήσει εδώ και περίπου δύο χρόνια, ωστόσο έγιναν πιο συχνοί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, οι γείτονες, που ανησύχησαν είχαν ειδοποιήσει την αστυνομία. Όπως υποστήριξε η γυναίκα, σχεδόν ένα μήνα πριν, έπειτα από έναν σοβαρό τσακωμό, ο 36χρονος πήρε το παιδί και έφυγε στην Αθήνα, όπου βρήκε δουλειά. Τότε, είχε αποφασίσει να απομακρυνθεί από κοντά του, μήπως και γλιτώσει. Ωστόσο υπέκυψε στις εκκλήσεις του και επέστρεψε κοντά του, με στόχο να βρουν μια λύση για το καλό του παιδιού.

Αφορμή για τους συχνούς καβγάδες ήταν τα οικονομικά του ζευγαριού, καθώς η 26χρονη ήταν άνεργη και ο 36χρονος δεν της έδινε χρήματα, ούτε καν για να αγοράσει φαγητό. Η Κ.Π. ζητάει να προστατευτεί από τη βία και τις ύβρεις του συντρόφου της, για να μπορέσει να συνεχίσει την ζωή της και όχι να γίνει το επόμενο θύμα δολοφονίας.

Γιατί δεν φυλακίστηκε ο 36χρονος

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Εισαγγελέας μελετώντας τον φάκελο της δικογραφίας, έκρινε ότι ο 36χρονος δεν έπρεπε να φυλακιστεί και ότι άξιζε μια ευκαιρία για να συνετιστεί προς όφελος του ανήλικου παιδιού που έχει αποκτήσει με την 26χρονη.

Επίσης, το όπλο της επίθεσης (κατσαβίδι) δεν βρέθηκε στο σπίτι όπου διέμενε το ζευγάρι και έγινε ο καβγάς, ενώ στην Νοσοκομειακή Ιατρική Γνωμάτευση δεν γίνεται αναφορά σε τραύμα από κατσαβίδι. Αναφέρονται τραύματα στο πρόσωπο, τα χέρια, τα πόδια και την πλάτη, τα οποία πιστοποιούν την άσκηση βίας.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι απείλησε την σύντροφό του με κατσαβίδι και ισχυρίζεται ότι εκείνη άρχισε τον καβγά όταν αυτός δεν της έδωσε χρήματα. Υποστήριξε ότι δεν την χτύπησε, παρά μόνο της πέταξε ένα μπουκάλι με νερό. Σύμφωνα με τον ίδιο, γλίστρησε και τα χτυπήματα οφείλονται στην πτώση.

Σε βάρος του κατηγορούμενου υπάρχουν άλλες δυο δίκες που έχουν προσδιοριστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου. Η μία αφορά στην καταγγελία της 26χρονης που, όπως αναφέρει, της είχε σπάσει το δάχτυλο κατά τη διάρκεια άλλου καβγά, και η άλλη αφορά στην κλοπή ενός δίκυκλου το οποίο η 26χρονη χρησιμοποιούσε ως μεταφορικό μέσο.

