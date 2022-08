Μαγνησία

Βόλος: Πολίτης όρμησε σε υπαλλήλους της ΔΕΗ και τις έστειλε στο νοσοκομείο

"Νταής" πολίτης μετέτρεψε σε ρινγκ τα γραφεία της ΔΕΗ στον Βόλο. Τι τον έκανε έξαλλο και επιτέθηκε σε υπαλλήλους.

Ένα πρωοφανές περιστατικό σημειώθηκε στα γραφεία της ΔΕΗ στον Βόλο. Ένας άνδρας χτύπησε γυναίκες υπαλλήλους, όταν τον ενημέρωσαν για οφειλή ύψους 100 ευρώ.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο άνδρας πήγε στα γραφεία της ΔΕΗ στον Βόλο προκειμένου να ρωτήσει τι πρέπει να κάνει, προκειμένου να επιστρέψει στην επιχείρηση, καθώς είχε συμβόλαιο με άλλον πάροχο ενέργειας.

Η αρμόδια υπάλληλος, ανέλαβε να τον ενημερώσει σχετικά, ενώ του επεσήμανε ότι θα έπρεπε πρώτα να εξοφλήσει μία παλαιότερη οφειλή που είχε, της τάξεως των 100 ευρώ.

Ο άνδρας όταν άκουσε για την οφειλή του έγινε έξαλλος!

Έσπασε το διαχωριστικό τζάμι που είχε στο γραφείο της η υπάλληλος με αποτέλεσμα να την τραυματίσει. Τότε παρενέβη γυναίκα της ιδιωτικής εταιρίας security, με τον άνδρα να τη γρονθοκοπεί κι εκείνη!

Οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έσπευσε και η αστυνομία με τον δράστη να προλαβαίνει να διαφύγει από την έξοδο κινδύνου αποφεύγοντας την σύλληψή του. Η ΔΕΗ κατέθεσε μήνυση σε βάρος του.

