Θεσσαλονίκη: Τον έπιασαν στα πράσα με 3 κιλά χασίς

Χειροπέδες σε ένα άτομο για κατοχή ναρκωτικών. Η αστυνομική έρευνα στο σπίτι τον "έκαψε"...

Με τρία κιλά κάνναβη στην κατοχή του συνελήφθη ένα άτομο στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας.

Ειδικότερα, εντοπίστηκε χθες το απόγευμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ο συγκεκριμένος ημεδαπός και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του αλλά και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη, συνολικού βάρους 3 κιλών και 95 γραμμαρίων, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 50 ευρώ.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

