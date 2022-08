Ζάκυνθος

Φωτιά στη Ζάκυνθο - Εκκενώθηκε χωριό (εικόνες)

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Στη "μάχη" και εναέρια μέσα. Μήνυμα 112 για εκκένωση.

Εντολή εκκένωσης της περιοχής Μεγαλώνι έστειλε η Πολιτική Προστασία μέσω του 112 λόγω της μεγάλης φωτιάς που έχει ξεσπάσει στον Ασκό Ζακύνθου.

Από την Πολιτική Προστασίας έγινε έκκληση τόσο στους κατοίκους όσο και τους τουρίστες να μετακινηθούν προς τα χωριά Βολίμες και Σχοινάρι.

Το μήνυμα που εστάλη από το 112 αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην τοποθεσία #Μεγάλα_Αλώνια #Ζάκυνθος εκκενώστε τώρα προς #Άνω_Βολίμες».

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στην τοποθεσία #Μεγάλα_Αλώνια #Ζάκυνθος εκκενώστε τώρα προς #Άνω_Βολίμες



!? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



Οδηγίες αυτοπροστασίας ?? https://t.co/9lipugtsn0@pyrosvestiki — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2022

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ από αέρος συνδράμουν ένα ελικόπτερο τύπου Έρικσον και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Πετζετέλ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Ασκό Ζακύνθου. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2022

Πολύ υψηλός ικίνδυνος και σήμερα για φωτιά

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr), σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4) στις εξής περιοχές:

• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Έβρου)

• Περιφέρεια Αττικής

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Βοιωτίας)

• Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

• Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου (ΠΕ Χίου)

Φωτογραφίες: imerazante.gr

