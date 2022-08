Ζάκυνθος

Ζάκυνθος – “Ναυάγιο”: Αντιδράσεις για τις εικόνες “σκουπιδότοπου”

Τι ανέφερε για το θέμα ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας.

Ιδιοκτήτες μικρών πλοίων που εκτελούν καθημερινά δρομολόγια στο ναυάγιο της Ζακύνθου έδωσαν τη λύση και καθάρισαν τα σκουπίδια που είχαν μαζευτεί στην εμβληματική παραλία του νησιού. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο υπουργός τουρισμού Βασίλης Κικίλιας μιλώντας στην εκπομπή του ANT1 καλοκαίρι μαζί.

Ο δήμος Ζακύνθου και η επιτροπή διαχείρισης της παραλίας του ναυαγίου, ερίζουν για το ποιος έχει την ευθύνη καθαρισμού της παραλίας, οι ιδιοκτήτες μικρών πλοίων που εκτελούν καθημερινά δρομολόγια στο ναυάγιο, ανέλαβαν δράση και έδωσαν λύση στο πρόβλημα.

Ο Διονύσης Κεντάς, πρόεδρος κοινοπραξίας μικρών πλοίων στη Ζάκυνθο ανέφερε

"Κάθε μέρα με το τελευταίο δρομολόγιο θα μαζεύουμε τα σκουπίδια για να μην έχουμε αυτή την άσχημη εικόνα δεν αξίζει ούτε στο χωριό μας ούτε στην παραλία του ναυαγίου ούτε στο νησί μας και όχι βέβαια στους επισκέπτες που επισκέπτονται τη Ζάκυνθο.....Το Σάββατο επειδή είχε μαζευτεί μεγάλος όγκος σκουπιδιών ξεκινήσαμε από το Πόρτο βρώμη έξι εφτά παιδιά που είχαμε χρόνο πήγαμε μαζέψαμε τα σκουπίδια από την παραλία γύρω στις 15 σακούλες και πλέον είναι καθαρή η παραλία και θα συνεχίζουμε να την καθαρίζουμε καθημερινά γιατί δυστυχώς ο δήμος δεν έχει μεριμνήσει για την καθαριότητα της της συγκεκριμένης παραλίας και να μην πω δεν έχει μεριμνήσει για τίποτα...."

Ο δήμαρχος πάντως υποστηρίζει πως δεν έχει δυνατότητα να καθαρίζει την παραλία. "ο δήμος δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για τον καθαρισμό του ναυαγίου, σαν διαχειριστής στην περιοχή δεν διαχειρίζομαι την περιοχή δεν έχουμε πλωτά μέσα για να κάνουμε αυτή τη δουλειά".

Από την πλευρά της η επιτροπή διαχείρισης του ναυαγίου ρίχνει την ευθύνη του καθαρισμού αποκλειστικά στο δήμο.



"Όπως γνωρίζετε στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου , βάση του άρθρου 68, ν. 4875/2021 (Α΄250) όπως ισχύει , δεν εμπίπτει η αποκομιδή των απορριμμάτων, διαδικασία που ήταν και παραμένει ευθύνη της Δημοτικής Αρχής."

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας μιλώντας στην εκπομπή του ANT1 "Καλοκαίρι Μαζί".

"Τη ρύπανση της παραλίας ανέδειξε περιβαλλοντολόγος πού επισκέφθηκε το ναυάγιο μαζί με την οικογένειά του και δημοσίευσε φωτογραφίες στα social media με τις εικόνες της ντροπής να κάνουν το γύρο του διαδικτύου".

