Ανεμοστρόβιλος “σάρωσε” την Καλαμάτα (βίντεο)

Τι ζημιές προκλήθηκαν από τον ανεμοστρόβιλο.

Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Τετάρτης, μικρής διάρκειας ανεμοστρόβιλος πέρασε από το ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας, και συγκεκριμένα από την πλατεία Όθωνος.

Όπως αποτυπώνεται και στα σχετικά καρέ, το πέρασμα του είχε ως αποτέλεσμα το σπάσιμο αρκετών κλαδιών από δέντρα, ομπρελών από καταστήματα, καθώς και την πτώση φωτιστικών σωμάτων.

πηγή: tharrosnews.gr

