Χανιά: 4χρονος έπεσε από μπαλκόνι

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το αγοράκι και το μετέφερε στο νοσοκομείο.

Αναστάτωση προκλήθηκε στα Χανιά εξαιτίας πτώσης ενός παιδιού από ύψος 4 μέτρων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα αγοράκι 4 χρονών, κάτω υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε από μπαλκόνι σπιτιού πρώτου ορόφου νωρίτερα σήμερα.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το αγοράκι και το μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε μια σειρά εξετάσεων για να διαπιστωθεί η ακριβή κατάσταση της υγείας του.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν κινδυνεύει η υγεία του.

