Κεφάλλονια

Ιθάκη: Ξυλοκόπησε τη σύντροφό του σε δασάκι - την εντόπισαν λιμενικοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι παρατήρησαν οι λιμενικοί και αντιλήφθηκαν ότι κάτι "δεν πάει" καλά.

Ζευγάρι νεαρών ήταν μέσα σε ένα δασάκι στην Ιθάκη με την κοπέλα να είναι πανικόβλητη και να ζητάει βοήθεια.

Όταν είδε τους λιμενικούς που έφτασαν στο σημείο δεν ήθελε να δώσει συνέχεια και είπε ότι θα τα βρει η ίδια με το σύντροφό της.

Ωστόσο, οι λιμενικοί παρατήρησαν ότι η κοπέλα είχε μώλωπες στα χέρια της την ρώτησαν από πού προέρχονται αυτή δεν απάντησε κάτι συγκεκριμένο και οι λιμενικοί την πήγαν στο κέντρο υγείας προκειμένου να της γίνει ιατρική εξέταση. Στην εξέταση βρέθηκαν και άλλοι μώλωπες στο σώμα της.

Ενημερώθηκε η εισαγγελέας οδηγήθηκε στο λιμεναρχείο ο 32χρονος ανακρίθηκε και παραδέχτηκε ότι έχει χτυπήσει τη σύντροφό του. Φυσικά πήγε στο αυτόφωρο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ενεργειακή κρίση: Τα μέτρα στην Ισπανία

ΣΥΡΙΖΑ για ΕΥΠ: με ΠΝΠ ο Μητσοτάκης κρατά στο σκοτάδι όσα εγκληματικά έχει κάνει

Ανεμοστρόβιλος “σάρωσε” την Καλαμάτα (βίντεο)