Ανώγεια: στη φυλακή για βιασμό ο 33χρονος

Προφυλακιστέος ο 33χρονος που κατέθετε για πάνω από επτά ώρες.

Προφυλακιστέος τελικά, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 33χρονος κατηγορούμενος από τα Ανώγεια για την υπόθεση βιασμού που καταγγέλθηκε από 32χρονη Ελληνίδα με τόπο διαμονής την Αθήνα.

Για πάνω από επτά ώρες ο κατηγορούμενος κατέθετε τις δικές του θέσεις για το συμβάν και την κατηγορία όπως του αποδόθηκε, εμμένοντας στη θέση του ότι όσα συνέβησαν αφορούσαν σε κοινή συναίνεση τόσο του ιδίου όσο και της 32χρονης.

Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση και ο κατηγορούμενος θα μεταφερθεί σε πρώτο χρόνο στις φυλακές της Αγιάς Χανίων.

