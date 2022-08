Φθιώτιδα

Λαμία: Απόπειρα ένοπλης ληστείας σε κατάστημα (βίντεο)

"Τα λεφτά, αλλιώς θα σας σκοτώσουμε" ήταν τα λόγια των δραστών. Ανθρωποκυνηγητό από την ΕΛ.ΑΣ για τον εντοπισμό τους.

Ανθρωποκυνηγητό έχει στήσει η αστυνομία μέσα στην πόλη της Λαμίας για να εντοπίσει τα 4 άτομα που αποπειράθηκαν να ληστέψουν πολυκατάστημα ηλεκτρικών. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι 4 δράστες έχει εντοπιστεί, καθώς εγκαταλείφθηκε στην περιοχή του Αγίου Λουκά, Δυτικά στην πόλη της Λαμίας.

Αυτή τη στιγμή η αστυνομία αναζητά τους 4 επιβαίνοντες, που λίγα λεπτά μετά τις 5, προσπάθησαν να ληστέψουν το κατάστημα. Οι 3 από τους 4 δράστες κατέβηκαν από το αυτοκίνητο, που είχε σταθμεύσει έξω από το πολυκατάστημα, μπήκαν μέσα σε αυτό και άρχισαν να φωνάζουν να τους δώσουν τα λεφτά που υπήρχαν στα ταμεία.

Οι 3 άνδρες με καλυμμένα τα πρόσωπά τους καθώς φορούσαν γυαλιά αλλά και ιατρικές μάσκες, με την απειλή όπλων ζητούσαν επίμονα τα χρήματα από το χρηματοκιβώτιο και απειλούσαν ότι διαφορετικά θα τους σκοτώσουν.

Όταν το προσωπικό του καταστήματος τους είπε ότι δεν υπάρχει χρηματοκιβώτιο τότε οι ληστές μπήκαν στο χώρο του ταμείου και προσπάθησαν να ανοίξουν τα συρτάρια. Εκείνη την ώρα ο 4ος των δραστών που ήταν στο αυτοκίνητο πατούσε επίμονα την κόρνα και οι 3 δράστες εγκατέλειψαν τις προσπάθειές τους, επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο και απομακρύνθηκαν με ταχύτητα προς το κέντρο της πόλης.

Το αυτοκίνητο βρέθηκε στην περιοχή του Αγίου Λουκά, σε έναν αδιέξοδο δρόμο. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό των 4 ατόμων.

