Χαλκιδική: Νεκρή λουόμενη στη Σωζόπολη

Την τελευταία της πνοή άφησε μία γυναίκα που κολυμπούσε στη Χαλκιδική.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το μεσημέρι από την παραλία Σωζόπολης Χαλκιδικής, 83χρονος.

Διακομίσθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Β' Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

