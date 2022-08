Αχαΐα

Καλάβρυτα: Rafale “έξυσαν” στέγες στη Ζαχλωρού (εικόνες)

Υπερσύγχρονα μαχητικά Rafale της Πολεμικής μας Αεροπορίας έκαναν εντυπωσιακές διελεύσεις μέσα στην χαράδρα, "ακουμπώντας" στέγες στο ορεινό χωριό της Ζαχλωρού.

O Βουραϊκός ποταμός και το μοναδικό ανάγλυφο των Καλαβρύτων αποτελεί ένα εξαιρετικό πεδίο ασκήσεων για τους Έλληνες πιλότους των μαχητικών αεροσκαφών, που αναμφισβήτητα είναι από τους καλύτερους του κόσμου.

Οι εικόνες κάθε φορά που κάνουν "βουτιά" στην χαράδρα είναι μοναδικές.

