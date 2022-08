Λάρισα

Ελασσόνα: θρίλερ με ανθρώπινο σκελετό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μακάβριο εύρημα εντόπισε ένας περιπατητής στην περιοχή.

(εικόνα αρχείου)

Αντιμέτωπος με ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκε ένας περιπατητής, ο οποίος εντόπισε έναν ανθρώπινο σκελετό στην περιοχή της Ελασσόνας.

Πιο συγκεκριμένα, το απόγευμα της Τετάρτης, στις 7 περίπου ένας περιπατητής, έπεσε πάνω σε ανθρώπινο σκελετό σε θαμνώδη περιοχή κοντά στη Βερδικούσια.

Ο άνδρας που είχε πάει βόλτα στην περιοχή είδε ξαφνικά μπροστά του ανθρώπινα οστά και αμέσως ειδοποίησε τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο έσπευσαν άμεσα κλιμάκιο του ΑΤ Ελασσόνας και ομάδα σήμανσης και περισυνέλεξαν τον σκελετό.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο σκελετός πιθανολογείται ότι ανήκει σε άνδρα, κάτοικο της περιοχής, ο οποίος είχε δηλωθεί εξαφανισμένος εδώ και λίγους μήνες.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Ελασσόνας.

Πηγή: elassona884.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Ξάνθη: Δεκάδες κρούσματα στο γηροκομείο

Ανήλικοι βανδάλισαν λεωφορείο

Βόλος: Αρνήθηκε να πληρώσει κι επιτέθηκε σε υπαλλήλους