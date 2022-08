Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένη χτύπησε σκύλο με το μπαστούνι της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, σε χωριό του δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη.

Μία 75χρονη γυναίκα που διέσχιζε το πεζοδρόμιο στην περιοχή της Χρυσαυγής, πέταξε το μπαστούνι που κρατούσε στα χέρια της για να μπορεί να περπατήσει, σ’ ένα σκυλί που κοιμόταν στην άκρη του πεζοδρομίου.

Την σκηνή κατέγραψε κάτοικος της περιοχής που στη συνέχεια κατήγγειλε το βίαιο περιστατικό στο Α.Τ. Λαγκαδά.

Σε βάρος της 75χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Απαράδεκτο τι σας έκανε μωρέ η ψυχούλα? επειδή βρήκε δροσούλα αντί να δώσετε λίγο νερό και φάει.. ???? #αδεσποτα #giwrgossalonikaofficial pic.twitter.com/m6FEiX9sn4 — giwrgossalonikaofficial (@SalonikaGiwrgos) August 10, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν: Η Ελλάδα ενοχλήθηκε πολύ από το Αμπντουλχαμίντ Χαν

Κορονοϊός – Ξάνθη: Δεκάδες κρούσματα στο γηροκομείο

Ανήλικοι βανδάλισαν λεωφορείο