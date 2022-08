Λάρισα

Τροχαίο - Λάρισα: φορτηγάκι τράκαρε εφτά αυτοκίνητα (εικόνες)

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Τροχαίας. Πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα.

Ήταν 3:30 το μεσημέρι της Πέμπτης (11.08.2022) μπροστά στο Γενικό Νοσοκομείο στη Λάρισα όταν έγινε το τροχαίο. Ένα λευκό φορτηγάκι συγκρούστηκε αρχικά με αυτοκίνητο που κινούνταν προς την αντίθεση κατεύθυνση και στη συνέχεια χτύπησε σε τουλάχιστον έξι σταθμευμένα ΙΧ.

Από τις πολλαπλές συγκρούσεις τραυματίστηκε ένα κοριτσάκι.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Τροχαίας, οι οποίοι ρύθμιζαν την κυκλοφορία, μέχρι να μαζευτούν τα τρακαρισμένα αυτοκίνητα.

πηγή: larissanet.gr

