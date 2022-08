Αρτα

Άρτα: Πυροβόλησε και σκότωσε τον πεθερό του

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες προηγήθηκε καβγάς μεταξύ των δύο ανδρών.

Άγριο έγκλημα συνέβη σε χωριό της Άρτας, το απόγευμα της Πέμπτης. Ένας 29χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τον πεθερό του, στο χωριό Αστροχώρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 29χρονος φέρεται να μετέβη στο σπίτι του 80χρονου πεθερού του κρατώντας ένα όπλο κι έπειτα από καβγά που είχαν, τον πυροβόλησε.

Στη συνέχεια, διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση και αναζητείται από τις αστυνομικές Αρχές, που έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Ο άτυχος 80χρονος κατέληξε στα τραύματά του. Δυνάμεις της αστυνομίας έχουν αποκλείσει την περιοχή όπου έγινε η δολοφονία και συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρίες.

πηγή: epiruspost.gr

