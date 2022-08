Ρεθύμνου

Κρήτη: Νεκρή τουρίστρια στο Μπαλί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την τελευταία της πνοή άφησε μια νέα γυναίκα που έκανε διακοπές στην Κρήτη.

Τη ζωή της έχασε 34χρονη Γαλλίδα τουρίστρια, σήμερα το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή στο Μπαλί Ρεθύμνου.

Παρά το ότι ο ναυαγοσώστης εντόπισε τη γυναίκα να χρειάζεται βοήθεια, επενέβη και ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ το οποίο έφτασε άμεσα, η γυναίκα κατέληξε και στο νοσοκομείο Ρεθύμνου όπου μεταφέρθηκε, διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Τα αίτια του θανάτου θα ανακοινωθούν μετά την ιατροδικαστική εξέταση η οποία θα διενεργηθεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Αρπαγή βρέφους – Μητέρα στον ΑΝΤ1: Μου τηλεφώνησε ότι τους έπιασαν με το μωρό

Κορονοϊός – Ξάνθη: Δεκάδες κρούσματα στο γηροκομείο

ΕΛ.ΑΣ: Δεν είναι σε ελληνικό έδαφος οι παγιδευμένοι σε νησίδα στον Έβρο