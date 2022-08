Αρτα

Άρτα: Πυροβόλησε την πρώην του πριν σκοτώσει τον πεθερό του - Βρέθηκε το αυτοκίνητό του

Φρίκη προκαλούν τα νέα στοιχεία του στυγερού εγκλήματος που σημειώθηκε στην Άρτα το απόγευμα της Πέμπτης.

Εκτεταμένες είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του 29χρονου που το απόγευμα της Πέμπτης σκότωσε τον πεθερό του, στο Αστροχώρι Άρτας.

Την ίδια ώρα, τα νέα στοιχεία του εγκλήματος προκαλούν σοκ.

Ο νεαρός φέρεται να μετέβη στο σπίτι του πεθερού του και να τον πυροβόλησε τέσσερις φορές, στην αυλή του, με αποτέλεσμα το θάνατό του.

Μάλιστα, αυτόπτης μάρτυρας του φόνου, ήταν και η 36χρονη κόρη του 75χρονου.

Ο 29χρονος σύμφωνα, με πληροφορίες, πυροβόλησε και τη πρώην γυναίκα του χωρίς όμως να την τραυματίσει.

Οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του συνεχίζονται και φαίνεται πως είναι θέμα χρόνου η σύλληψή του, αφού, οι αστυνομικοί εντοπίσαν το αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγε ο 29χρονος, αμέσως μετά την δολοφονία του 75χρονου πεθερού του στο Αστροχώρι της ορεινής Άρτας, σε ορεινή περιοχή στα σύνορα Άρτας - Αιτωλοακαρνανίας. Σύμφωνα με αστυνομικές πήγες, τον φερόμενο δράστη της δολοφονίας του ηλικιωμένου συνάντησε βοσκός της περιοχής, στον οποίον είπε ότι βγήκε στο βουνό γιατί έχει προβλήματα με συγγενικά του πρόσωπα.

Πηγή: arta2day.gr

