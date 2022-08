Καβάλα

Φωτιά στη Θάσο: Υπό πλήρη έλεγχο – μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η φωτιά έκαψε περίπου 1.300 στρέμματα πευκοδάσους και θαμνώδους έκτασης.

Υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί πλέον η φωτιά στη Θάσο. Με το πρώτο φως της ημέρας, εναέρια μέσα ξεκίνησαν ρίψεις νερού, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης κατέβαλαν κάθε προσπάθεια ώστε να μην υπάρξουν αναζωπυρώσεις.

Από χθες το απόγεμα, εξάλλου, ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Αλέξης Πολίτης, σε ανάρτησή του σε ομάδες κοινωνικής δικτύωσης, είχε κάνει γνωστό πως «η φωτιά έσβησε, αλλά η επιφυλακή συνεχίζεται».

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης στη θέση Λεύκη της Σκάλας Ποταμιάς, έκαψε μέχρι στιγμής περί τα 1.300 στρέμματα πευκοδάσους και θαμνώδους έκτασης. Οι τοπικοί φορείς θεωρούν ότι χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση όλων των εμπλεκομένων, τη σωστή διαχείριση των μέσων πυρόσβεσης αλλά και των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών, η φωτιά δεν εξαπλώθηκε περισσότερο σε μια ιδιαίτερα δυσπρόσιτη περιοχή.

Αξίζει να τονιστεί ότι περισσότεροι από 200 εθελοντές, από τα ξημερώματα της Πέμπτης, με τη συνδρομή σκαπτικών μηχανημάτων δημιούργησαν αντιπυρική ζώνη στο ανατολικό και βορειοδυτικό μέτωπο της φωτιάς σε μια προσπάθεια οριοθέτησής της. Την ίδια ώρα, μεγάλη ήταν η ανταπόκριση επιχειρήσεων εστίασης του νησιού που χορηγούσαν φαγητό και νερό σε όσους συμμετείχαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με ανακοίνωση του αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, έχει ενεργοποιηθεί στο νησί Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΚΑΕΕ), αποτελούμενο από ανακριτικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ σήμερα μεταβαίνει στη Θάσο και έτερο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

