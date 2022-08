Λακωνία

Λακωνία: νεκρή εντοπίστηκε αγνοούμενη

Πού εντοπίστηκε η σορός της ηλικιωμένης, τα ίχνη της οποίας ειχαν χαθεί απο τη Δευτέρα.

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για μία γυναίκα στη Σπάρτη, της οποιας τα ίχνη είχαν χαθεί από το απόγευμα της Δευτέρας.

Πιο συγκεκριμένα, η 80χρονη, αγνοείτο από το χωριό Θεολόγος στη Σπάρτη και εντοπίστηκε νεκρή, 500 μέτρα από το σημείο εξαφάνισής της.

«Συντετριμμένος», δήλωσε στο notospress.gr o συγχωριανός της εκλιπούσης, Βασίλης Σαραντόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ – ΕΦΚΑ Λακωνίας, ο οποίος εντόπισε τη σορό της άτυχης γυναίκας.η οποία εντοπίστηκε σε απόσταση 500 μόλις μέτρων, από το σημείο εξαφάνισής της με τη γυναίκα να έχει τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος.

Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της Ασφάλειας Σπάρτης για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Πηγή: notospress.gr

