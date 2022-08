Λέσβος

Φωτιά στη Λήμνο - Στη μάχη και τα εναέρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις έχουν ριχτεί στη μάχη για την οριοθέτηση της πυρκαγιάς.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Λήμνο.

Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Θάνος – Κοντία, κοντά στην παραλία του Εβγάτη, ενώ μέχρι στιγμής δεν απειλούνται σπίτια.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία του νησιού, η οποία έσπευσε στο σημείο, ενώ συνδράμουν και εναέρια μέσα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Εβγάτης Λήμνου. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Λαμία: Αστυνομικός – συνοδός ασθενή χτύπησε νοσηλεύτριες

Επίθεση με οξύ στη Μεσσήνη: Μετανιωμένος δηλώνει ο δράστης

Έγκλημα στην Άρτα: θέμα χρόνου η σύλληψη του δράστη