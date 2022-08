Κυκλάδες

Σαντορίνη: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 33χρονος που ξυλοκόπησε ομάδα νεαρών

Η Αστυνομία προχώρησε σε τέσσερεις συλλήψεις, μεταξύ αυτών κι ενός 16χρονου.

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 33χρονος αλλοδαπός στη Σαντορίνη, από τέσσερεις νεαρούς, επίσης αλλοδαπούς ηλικίας 16, 18, 19 και 20 ετών το βράδυ της Πέμπτης.

Οι δράστες αφού διαπληκτίστηκαν με τον 33χρονο, τον γρονθοκόπησαν και του αφαίρεσαν προσωπικά αντικείμενα.

Ο 33χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας και στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Εξιχνιάστηκε άμεσα υπόθεση ληστείας και βαριάς σωματικής βλάβης σε βάρος 33χρονου αλλοδαπού στη Θήρα και εντοπίστηκαν οι δράστες.

Πρόκειται για τέσσερις αλλοδαπούς, ηλικίας 16, 18, 19 και 20 ετών οι οποίοι συνελήφθησαν χθες (11 Αυγούστου 2022) το βράδυ και σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και διάπραξη ληστείας κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, όπως εξακριβώθηκε στο πλαίσιο εμπεριστατωμένης αστυνομικής έρευνας, χθες πρώτες πρωινές στα Φηρά Θήρας οι δράστες αφού διαπληκτίστηκαν με τον 33χρονο, τον γρονθοκόπησαν και του αφαίρεσαν προσωπικά αντικείμενα.

Ο 33χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας και στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αστυνομικοί που ενημερώθηκαν για περιστατικό κατάφεραν στο πλαίσιο αστυνομικών αναζητήσεων να εντοπίσουν και να ταυτοποιήσουν τους δράστες.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 460 ευρώ και 3 κινητά τηλέφωνα και τραπεζική-πιστωτική κάρτα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου.

