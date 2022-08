Αχαΐα

Πάτρα: Ανατροπή στην καταγγελία μητέρας για ασέλγεια 4χρονης από τον πατέρα της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πατέρας δικαιώθηκε και ξεκινά δικαστικό αγώνα εναντίον της πρώην συζύγου του.



Ανατροπή φαίνεται πως υπάρχει στην υπόθεση καταγγελίας που είχε γίνει από μητέρα στην Πάτρα σε βάρος του άνδρα της για ασέλγεια σε βάρος της 4 ετών κόρης τους.

Η μάνα, εκπαιδευτικός στο επάγγελμα, και η οποία έχει χωρίσει συναινετικά με τον πατέρα από το 2020 είχε καταγγείλει πως ο πατέρας ασελγούσε στην 4χρονη. Μάλιστα, τότε είχε κερδίσει και τα προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα με αποτέλεσμα ο πατέρας μπορεί να βλέπει το παιδί, μόνο παρουσίας της μητέρας του και γιαγιάς του.

Η γυναίκα για να καταφέρει να κερδίσει τα ασφαλιστικά μέτρα είχε χρησιμοποιήσει γνωμάτευση γυναίκας ιδιώτη παιδοψυχολόγου, η οποία όμως έχει καταγγελθεί από 11 συνολικά άνδρες σε όλη τη χώρα για «ψευδείς γνωματεύσεις» στις οποίες πάντα «πιστοποιεί» ασέλγεια από τον πατέρα στο παιδί! Πρόκειται για παιδοψυχολόγο που εργάζεται στην Αθήνα.

Από τη μεριά του, ο πατέρας της 4χρονης υποστήριξε πως όλα όσα έχουν καταγγελθεί στην Εισαγγελία και τότε βρίσκονταν στο στάδιο της διερεύνησης ήταν στη φαντασία της μητέρας και ότι «έστησε» ένα τέτοιο σκηνικό, προκειμένου να κατηγορήσει τον πρώην σύζυγό της, επειδή την χώρισε. «Ο πελάτης μου έχει τρελαθεί από όσα του συμβαίνουν. Εχει προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες» είχε δηλώσει ο δικηγόρος του, Θάνος Αμπατζής.

Σύμφωνα με τον πατέρα, ουδέποτε έχει αγγίξει την κόρη του και μάλιστα η παιδοψυχίατρος του Καραμανδανείου τον δικαίωσε, καθώς δεν αναγνώρισε σημάδια κακοποίησης στο παιδί.

Ωστόσο, η πρώην γυναίκα του απευθύνθηκε στη συγκεκριμένη ιδιώτη ψυχολόγο, η οποία έκρινε πως το παιδί έχει υποστεί ασέλγεια.

Το δικαστήριο που έγινε προχθές, απέρριψε τους ισχυρισμούς της μητέρας και μάλιστα της επιδίκασε και τα δικαστικά έξοδα. Ετσι ο πατέρας θα μπορεί πλέον να βλέπει κανονικά το παιδί του. Σύμφωνα με τον κ. Αμπατζή, ο πατέρας θα ζητήσει με βάση το χαρτί της παιδοψυχιάτρου την πλήρη επιμέλεια του παιδιού του, ενώ η διαμάχη με την πρώην σύζυγό του θα έχει συνέχεια στα ελληνικά δικαστήρια, αν και δεν ήταν επιλογή του.

Κοινός αγώνας κατά της παιδοψυχολόγου

Οι 11 άνδρες που έχουν καταγγείλει την παιδοψυχολόγο κάνουν πλέον κοινό αγώνα εναντίον της. Οπως δήλωσε εκπρόσωπός τους από την Αθήνα, ο οποίος γνωρίζει καλά και την ιστορία της Πάτρας, η συγκεκριμένη επιστήμονας εκδίδει γνωματεύσεις για δήθεν «ασέλγειες» μπαμπάδων στα παιδιά τους, και μέχρι σήμερα όλοι οι πατεράδες έχουν δικαιωθεί από την ελληνική Δικαιοσύνη και έχουν παραδοθεί «λευκοί» στην κοινωνία.

Κάνουν λόγο για «βιομηχανία» γνωματεύσεων με μία τόσο σοβαρή -για έναν πατέρα- κατηγορία. Μάλιστα σύντομα θα κινηθούν και νομικά εναντίον της, έχοντας στον «φάκελό» τους αθωωτικές αποφάσεις δικαστηρίων.

πηγή: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Λαμία: Αστυνομικός – συνοδός ασθενή χτύπησε νοσηλεύτριες

Επίθεση με οξύ στη Μεσσήνη: Μετανιωμένος δηλώνει ο δράστης

Έγκλημα στην Άρτα: θέμα χρόνου η σύλληψη του δράστη