Άρτα: Το χρονικό του στυγερού εγκλήματος

Σε σοκ είναι οι κάτοικοι της Άρτας από το άγριο φονικό που σημειώθηκε την Πέμπτη.

Κοντά στη σύλληψη του 29χρονου που δολοφόνησε την Πέμπτη τον πεθερό του βρίσκονται οι Αρχές, με τον νεαρό ωστόσο, να παραμένει άφαντος.

Ο άνδρας σκότωσε τον 75χρονος πεθερό του, ο οποίος φαίνεται πως μπήκε μπροστά στην κόρη του, στην αυλή του σπιτιού του στο Αστροχώρι και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Αργά το βράδυ βρέθηκε από τους αστυνομικούς το αυτοκίνητό του στα όρια των νομών Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος του 29χρονου ο οποίος έχει μαζί του το όπλο του εγκλήματος καθώς αυτό δεν βρέθηκε στο αυτοκίνητο.

Η σορός του άτυχου ηλικιωμένου έχει μεταφερθεί για νεκροψία- νεκροτομή και κηδεία του αναμένεται να γίνει το απόγευμα.

Ο 29χρονος το απόγευμα της Πέμπτης πήγε στο πατρικό της πρώην συζύγου του καθώς λίγες μέρες πριν είχαν εκδοθεί συναινετικό διαζύγιο.

Ζήτησε να πάρει το δίχρονο παιδί τους. Ακολούθησε έντονη συζήτηση με την 36χρονη. Πάνω στον καβγά έβγαλε το όπλο –πιθανότατα περίστροφο- και πυροβόλησε εναντίον της αλλά αστόχησε.

Η μητέρα πήρε το δίχρονο παιδί και εισήλθαν μέσα στο σπίτι. Τότε ο 29χρονος πυροβόλησε τέσσερις φορές τον ηλικιωμένο πατέρα της ο οποίος θέλησε να προστατεύσει την κόρη του και το εγγόνι του.

Στη συνέχεια πήρε το αυτοκίνητο και κινήθηκε προς την ορεινή περιοχή. Αστυνομικές δυνάμεις εξακολουθούν να αναζητούν ίχνη του ενώ έχουν στηθεί μπλόκα σε καίρια σημεία του οδικού δικτύου.

