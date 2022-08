Ηράκλειο

Κρήτη: Σεισμός στο Αρκαλοχώρι

"Ταρακουνήθηκε" ξανά το Αρκαλοχώρι από νέο σεισμό στην περιοχή.

Σεισμός 3,5 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα στο Αρκαλοχώρι Κρήτης.

Σύμφωνα με τη μέτρηση του γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,5 Ρίχτερ και σημειώθηκε 8 χλμ Βορειοανατολικά του Αρκαλοχωρίου.

Το εστιακό του βάθος ήταν 12,2 χλμ.

