Ηλεία

Φωτιά στη Νεάπολη Ηλείας

Πόσοι πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στη Νεάπολη Ηλείας.

Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα.

