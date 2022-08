Ηλεία

Φωτιά στην Ηλεία: Φίδι δάγκωσε πυροσβέστη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα.

Την ίδια ώρα, ένας πυροσβέστης, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της περιοχής μετά από δάγκωμα φιδιού.

Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Ειδήσεις σήμερα:

Πειραιάς: “Έστησαν” φάμπρικα πλαστών ναυτικών πιστοποιητικών (εικόνες)

Λαμία: Αστυνομικός – συνοδός ασθενή χτύπησε νοσηλεύτριες

Επίθεση με οξύ στη Μεσσήνη: Μετανιωμένος δηλώνει ο δράστης