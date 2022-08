Ηράκλειο

Κρήτη: Προσπάθησε να την πνίξει ο σύντροφός της - την έσωσε η γειτόνισσά της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όσα δήλωσε η γυναίκα από την Κρήτη, που έγινε μάρτυρας στον ξυλοδαρμό 24χρονης γειτόνισσάς της.

Ακόμα ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Κρήτη, όπου μια γυναίκα έγινε μάρτυρας του ξυλοδαρμού της γειτόνισσάς της από τον σύζυγό της.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Σελίνου στα Χανιά, τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/8). Όταν η γυναίκα αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, από τις δυνατές φωνές που άκουσε, πήγε στο διπλανό σπίτι για να δει τι συνέβη.

Περιέγραψε όσα συνέβησαν, που την οδήγησαν στο να καλέσει την αστυνομία: «Άκουσα κλάματα μέσα στη νύχτα και όλο δυνάμωναν. Άρχισαν να ακούγονται χτυπήματα, σαν σφαλιάρες και μετά κάτι σαν βρόγχος. Έτρεξα να δω, ήταν στο διπλανό σπίτι ακριβώς και άρχισα να χτυπάω την πόρτα».

Όταν της άνοιξαν, είδε τον 27χρονο αλλοδαπό να… χαϊδεύει την 24χρονη σύζυγό του. Εκείνη όμως ήταν ξεκάθαρα καταβεβλημένη και τρομαγμένη.

«Αυτός μου είπε ότι δεν έγινε τίποτα, αλλά εγώ δεν τον πίστεψα και του ζήτησα να μιλήσω μόνη μου μαζί της. Τότε άρχισε να ουρλιάζει ότι είναι δική του, ότι μπορεί να της κάνει ό,τι θέλει, ότι αν θέλει μπορεί να της ρίχνει όσες σφαλιάρες θέλει, πως δεν είναι κανενός η δουλειά να χώνεται και άλλα παρόμοια. Κινήθηκε απειλητικά εναντίον μου στο τέλος και τότε βγήκα από το σπίτι.

Όμως, όσο ήμουν απ’ έξω βγήκε η κοπελιά, μου είπε ότι αυτός προσπάθησε να την πνίξει και τότε κάλεσα την αστυνομία».

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί και χτύπησαν την πόρτα, η γειτόνισσα ήταν μαζί τους. Ο αλλοδαπός, παρά την παρουσία των αστυνομικών πετάχτηκε από το διαμέρισμα, απειλώντας την και ουσιαστικά επαναλαμβάνοντας τα όσα είχε πει πριν, με αποτέλεσμα να συλληφθεί άμεσα, ενώ η μάρτυρας υπέβαλε και μήνυση για τις απειλές που δέχτηκε.

Κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία, του ασκήθηκαν κατηγορίες για πρόκληση σωματικών βλαβών, ενδοοικογενειακή βία και απειλή, ενώ στη δίκη που έγινε άμεσα, καταδικάστηκε σε συνολικά 25 μήνες φυλάκισης, από τους οποίους ωστόσο θα εκτίσει τους 2, καθώς για το υπόλοιπο χορηγήθηκε αναστολή.

Στο μεταξύ, η νεαρή γυναίκα φιλοξενείται από κάποια φίλη της, ενώ από την έρευνα της αστυνομίας έγινε σαφές ότι αμφότεροι οι σύζυγοι δεν βρίσκονταν νόμιμα στη χώρα.

«Τι σημασία έχει η καταγωγή, όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά», αναρωτήθηκε η Χανιώτισσα που αποκλειστικά χάρη στο ανθρώπινο ενδιαφέρον της αποκαλύφθηκε η υπόθεση. «Στο μεταξύ, εγώ φοβάμαι πως αν ξαναπλησιάσει την κοπέλα κάποια στιγμή στο μέλλον, μπορεί να συμβούν χειρότερα. Αυτή τον παντρεύτηκε στα 16 της και δεν ήξερε καθόλου πώς να διαχειριστεί την κατάσταση», είπε.

Μάλιστα, έχει αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να δημιουργηθεί αναλυτικός οδηγός σε διάφορες γλώσσες που θα μπορεί να μοιράζεται σε γυναίκες από διάφορες χώρες που ζουν ή έρχονται στην Ελλάδα και θα αναφέρει τα δικαιώματά τους και το τί πρέπει να κάνουν αν υποστούν ενδοοικογενειακή βία.

πηγή: zarpanews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Κωστέτσος στον ΑΝΤ1 για την επίθεση στο Σύνταγμα: Μαχαίρωσαν τον φίλο μου! (βίντεο)

Πειραιάς: “Έστησαν” φάμπρικα πλαστών ναυτικών πιστοποιητικών (εικόνες)

Λαμία: Αστυνομικός – συνοδός ασθενή χτύπησε νοσηλεύτριες